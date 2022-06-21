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【內銀前瞻】中資券商看內銀兩大賣點 8厘息一次落袋

研究報告 15:52 2022/06/21

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大家一直關注屬高息類的內銀股，8大內銀股將有新舉動，該股份將於下周一至7月7月前除息，及早部署「收息」。對內銀行業趨勢，最近財信證券報告指出，經濟發達地區通常率先恢復融資需求，加速地方銀行體系的資金規模擴張，為存貸款增長提供動能，優質的區域性銀行在過程中可受益擴張。

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專訪滙豐私銀范卓雲 增持港股 聚焦國策受惠板塊【下一頁

內地經濟增長承壓

鑑於新冠疫情反覆，中國GDP增速4.8%低於疫情前水平，且4月社會融資規模增量為 2.79萬億元人民幣，按年增10.5%，導致供給端投資生產受阻，需求端企業經營困難，居民消費意願不足，市場預期轉弱。另外，社融增速反復磨底，當前寬信用轉化處於築基階段。

但是，穩增長政策效能落地見效，將會激發實體投資消費需求，社會融資規模增速有望反彈回升，信貸規模實現穩健增長。而且，寬信用轉化，貸款穩增長方向明確，區域賦能和業務優勢決定了銀行的競爭力。

該行看好區域經濟提供可持續增長動能的優質區域性銀行，包括寧波銀行、成都銀行、長沙銀行（滬：601577）、常熟銀行。同時，建議長期關注業務完備，盈利能力突出，發展動能強勁的股份行：招商銀行 （03968） 、平安銀行（深：000001）。

在上述股份中，仍未除息的內銀股包括招商銀行，招商銀行只派末期息不派中期股息，上財年息率3.8元左右，預測今財年息率為4.06元左右。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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