【經濟前景】內地經濟恢復阻力或大於2020年

5月多項中國經濟數據超預期，顯示經濟正在疫後恢復當中。信達證券認為，數據好於預期的主因有兩個，一是疫情後的「回補式」修復，二是政策的持續發力。不過，從全社會用電量按月數據來看，經濟恢復的阻力可能要大於2020年。

疫情後「回補式」消費

信達證券表示，從生產方面來看，工業增加值增速小幅度轉為正增長。前期受疫情衝擊比較大的長三角地區和東北地區生產明顯改善，汽車及通用設備等行業工業增加值反彈幅度較大。消費方面，社會消費品零售額按年輕微回暖，當中：

（1）必需消費表現較為亮眼，糧油食品、飲料及中西藥按年增速回升；

（2）汽車消費按年跌幅明顯收窄；

（3）由於物流受阻的情況好轉，5月綫上消費當月按年由負轉正增長。然而，疫情封控導致居民聚集性、接觸性消費受阻，多地暫停堂食導致5月餐飲收入按年大幅下滑。

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