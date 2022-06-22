【熊市過山車】分清「投資」跟「投機」 安穩渡過波動市

早前發布「【熊市攻略】4個方法應對熊局 穩中求勝」一文後，發現不少投資者（可能包括你在內）會疑惑，為什麼熊市期間不要輕易嘗試清倉或做空市場？解答前，投資者其實先要分清楚當下進行的，到底是「投資」還是「投機」。

簡單回顧下，歷史上熊市每4年發生一次，一般會持續約10個月的時間，期間美國股票平均約跌36%，所以熊市基本上是每位投資者必會經歷的事，過程中調整心態最重要，其次是不要輕易放棄原定的投資計劃。如果本來正進行持續投資，就不要於熊市期間中斷，更不要隨便「抄底」或「捉市」。

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投資講長綫 亂投機或會失良機

通常投資者於熊市期間都有一個心魔，覺得市場之後會跌更多，在去「等」一個所謂較佳的入市時間。但從歷史數據來看，其實「等」或「不等」實際上無太大分別。留意標普500指數（S&P500）在1990年6月至9月曾大幅下挫20%，跟現時情況相似，往後股票市場復甦，有約8年時間標普500指數再無跌超過20%，即是如果想等待再下一次經濟衰退或重大市調，便要等到1998年。

如果，你於90年最低位入市，一直持貨至98年，其實可以整體回報可達280%，平均每年回報約達20%。即使「捉錯市」，不幸於90年最高位入市，同時買入後大跌20%，但依然持貨8年，於98年時的年回報其實亦達15%，整體回報也超過200%。回顧8年期間，雖然在最高位及最低位入市的回報有差，但長綫投資的話，整體差別不是太大，差別最大反而是「等待最佳入市時機」一直沒有入市。

從90年間下跌20%後，有8年時間市場並無出現相似回調情況。如果當時想投資1萬元，分3種方式：（i） 現金淨放銀行儲蓄戶口；（ii） 最高位入市；及（iii）最低位入市，25年後（2015年），方式（i）由$1萬變$2萬，整體翻了一倍，但方式（ii）及（iii）卻分別變成10萬元及11萬元。

可見當時無論最低或最高位入市，往後差距其實分別不大，最大落差反而是「等待最佳入市時機」，而將現金淨放銀行儲蓄戶口。比有投資而獲得的回報差4至5倍。尤其是現時低息環境，如果不投資只放銀行，利息大概也是0，同時高通脹會蠶食你的現金價值。

分清「投機」與「投資」免成中伏白癡

回到本文開首問題，為何熊市期間不要輕易嘗試清倉或做空市場，往後撈底不是更好嗎？成功「捉啱市」固然好，但事實往往不如理想，原因有兩個。首先，通常熊市期間升幅最多及跌幅最大的日子非常貼近，以2020年疫情期間，3月12日美股下跌9%到3月13日反彈9%，於同月16日周，開市狂跌12%到17日回升6%，一日升完一日跌，而且幅度很大，這是熊市常見現象。

如果每日做交易的進出時間夠精準，當然可以大撈一筆，但更常見是被市場擊倒。其次，熊市間往往出現很多負面新聞。例如，疫情期間全球都認為經濟系統可能崩潰，所以當時要做一個入市決定其實非常艱難。

講到底，如果想於熊市期間做空市場或其他撈底行為，已接近交易投機的操作，而「投資」與「投機」實際操作完成是兩回事，兩者賺錢的方法亦不同。

前者本來應為一件輕鬆的事，無論你買入一間公司或經濟體的股票都是投資其盈利增長或經濟增長，所以股票長綫走勢通常往上走，而你的投資收益亦多是跟隨往長綫上升。

但後者就不同，是想透過高賣低買賺市場差價，而這些差價往往來自市場情緒，尤其市場跌時恐慌，升時貪婪，投機者便會利用這些情緒嘗試操作市場去獲利，所以投機更多是跟自己的內心打仗，難度比投資要高。

撰文：智能資產管理平台StashAway香港區董事總經理兼集團聯合投資總監梁穎瑩

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