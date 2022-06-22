【疫情復甦】中國經濟學家剖析 消費信心偏弱原因（附熱門消費股估值比較）

「618購物節」為內地疫情緩和後，首個大型電商購物節，市場關注消費數據是否回暖。京東 （09618） 公布「618」銷售數據，活動期內累計下單金額逾3,793億元人民幣，創新高，但僅按年增10.3％，創歷年增速最慢紀錄，有分析指，內地消費信心仍未回暖。

瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東早前在接受《投資理財周刊》專訪時表示，從5月出口數字可見，在復工復產後，生產已經在復甦，消費亦有所好轉，不過，他認為，居民消費信心不一定已經觸底。

他認為，雖然政策支持力度很強，但消費領域還有以下兩大阻力。

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他續指，以目前的消費當中，以互聯網團購和奢侈品銷售表現較佳，主因互聯網團購在疫情期間明顯受益，而奢侈品銷售所受的影響較少，當疫情好轉後，銷售隨即回升。

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從政策角度來看，陳東相信，除了推出汽車購置稅減免之外，家電方面可能也有政策出台，例如鼓勵以舊換新的政策等。

專訪滙豐私銀范卓雲 毋懼加息 港股迎復甦【下一頁】

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