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【投資部署】風電光伏行業   配置價值凸顯 （第二版）

研究報告 08:08 2022/06/23

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光大證券研究指出，電力設備新能源行業，成本壓力不斷好轉，配置價值已顯現，並從光伏、風電、鋰電和新型電力系統四方面作出分析及推薦股票。

光伏︰海外需求強勁，預計國內需求Q4大增。

需求端︰2022至2023年光伏行業裝機高速增長確定性強。在俄烏局勢、全球能源價格上漲、矽料價格存在下降預期等因素影響下，2022年光伏裝機量高增將得到有效支撑。

供給端︰電池技術引領提效、降本，產業鏈利潤有望重塑。當前，電池環節技術提效有望實現突破，成為光伏下一階段降本的核心。

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