首源投資符昌偉：中國房產走出低谷

由美國總統拜登主導的美國政府現時銳意減少預算赤字，以解決上一任總統特朗普執政多年期間超支的問題。換句話說，在全球積極應對疫情及俄烏衝突的不明朗因素時，美國不但會收緊貨幣政策，亦會收緊財政政策，導致經濟

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