首源投資符昌偉：中國房產走出低谷 名家專區 2022/06/22 分享： 分享： 由美國總統拜登主導的美國政府現時銳意減少預算赤字，以解決上一任總統特朗普執政多年期間超支的問題。換句話說，在全球積極應對疫情及俄烏衝突的不明朗因素時，美國不但會收緊貨幣政策，亦會收緊財政政策，導致經濟 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 符昌偉 首源投資亞洲固定收益主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞士百達：投資房產對冲通脹 2022/06/21 瑞士百達：投資房產對冲通脹 光銀林樵基：美聯儲7月仍需加息75點子 2022/06/17 光銀林樵基：美聯儲7月仍需加息75點子 專訪 - 瑞士百達陳東︰消費復甦存兩大阻力 2022/06/16 瑞士百達陳東︰消費復甦存兩大阻力 普徠仕：亞洲固定收益資產吸引 2022/06/15 普徠仕：亞洲固定收益資產吸引 施羅德Keith Wade：美國高通脹期拉長 2022/06/14 施羅德Keith Wade：美國高通脹期拉長 疫情 中國 經濟 通脹 歐洲 貨幣政策 加息 亞洲 財政政策 馬來西亞