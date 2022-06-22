  • 29°C
香港時間 : 2022622日 (週三) 02:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

首源投資符昌偉：中國房產走出低谷

名家專區 2022/06/22

分享：

分享：

由美國總統拜登主導的美國政府現時銳意減少預算赤字，以解決上一任總統特朗普執政多年期間超支的問題。換句話說，在全球積極應對疫情及俄烏衝突的不明朗因素時，美國不但會收緊貨幣政策，亦會收緊財政政策，導致經濟

...

撰文 : 符昌偉 首源投資亞洲固定收益主管

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

瑞士百達：投資房產對冲通脹
2022/06/21
瑞士百達：投資房產對冲通脹
光銀林樵基：美聯儲7月仍需加息75點子
2022/06/17
光銀林樵基：美聯儲7月仍需加息75點子
專訪 - 瑞士百達陳東︰消費復甦存兩大阻力
2022/06/16
瑞士百達陳東︰消費復甦存兩大阻力
普徠仕：亞洲固定收益資產吸引
2022/06/15
普徠仕：亞洲固定收益資產吸引
施羅德Keith Wade：美國高通脹期拉長
2022/06/14
施羅德Keith Wade：美國高通脹期拉長
疫情 中國 經濟 通脹 歐洲 貨幣政策 加息 亞洲 財政政策 馬來西亞

上一篇文章

中電輸「炒作」 公用股變質？

下一篇文章

衰退？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【拆解炒燶期電】中電澳洲炒燶「期電」高價補倉 浮虧恐坐實大行狠削目標價（第二版）
【拆解炒燶期電】中電澳洲炒燶「期電」高價補倉 浮虧恐坐實大行狠削目標價（第二版）
選股情報 - 搶錢呀！
搶錢呀！
投資坐標 - 大師們投資先講國運！
大師們投資先講國運！
透視中港美 - 油價跌極有限 中海油博高息
油價跌極有限 中海油博高息
有政戲 - 高官周四起「5+2」閉環隔離 迎習來港？
高官周四起「5+2」閉環隔離 迎習來港？
國金札記 - 寒冬隨時無暖氣 德務實無可厚非
寒冬隨時無暖氣 德務實無可厚非