中電輸「炒作」 公用股變質？ 名家專區 2022/06/22 分享： 分享： 藍籌公用股中電（00002）周一收市後罕見發盈警，指因旗下澳洲電廠炒燶「期電」，截至5月底虧損約72億元（港元‧下同），拖累中電同期虧損約37億元。高息公用股也虧損，對長揸公用股收息的股民心理衝擊不少 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 油價跌極有限 中海油博高息 2022/06/21 油價跌極有限 中海油博高息 透視中港美 - 衰退風險 高唱入雲 2022/06/20 衰退風險 高唱入雲 透視中港美 - 中概股吸資 高水見苗頭 2022/06/18 中概股吸資 高水見苗頭 透視中港美 - 急加息軟着陸 市場只信半天 2022/06/17 急加息軟着陸 市場只信半天 透視中港美 - 內險炒復甦 友邦可追升 2022/06/16 內險炒復甦 友邦可追升 派息 煤 中電 電力股 中電控股（00002） 香港中華煤氣（00003） 電能實業（00006） 電訊盈科（00008） 國泰航空（00293） 長江基建集團（01038）