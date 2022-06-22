中電輸「炒作」 公用股變質？

藍籌公用股中電（00002）周一收市後罕見發盈警，指因旗下澳洲電廠炒燶「期電」，截至5月底虧損約72億元（港元‧下同），拖累中電同期虧損約37億元。高息公用股也虧損，對長揸公用股收息的股民心理衝擊不少

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