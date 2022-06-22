同程明年復甦 進軍三綫城市 名家專區 2022/06/22 分享： 分享： 港股連升三日，國企指數縮量挑戰四個月高位7780點，但內地股市後向有隱憂，後向始終要睇內地經濟復甦步伐。而旅遊股受制內地疫情，同程旅行（00780）今年業績能否跑贏預期，要睇進軍下沉市場（即三綫以下城 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【閃袋8厘息】內銀股除息 最後召集（第四版） 2022/06/21 【閃袋8厘息】內銀股除息 最後召集（第四版） 中字股實力談 - 中央調控煤價 潤電盈利復甦 2022/06/21 中央調控煤價 潤電盈利復甦 中字股實力談 - 【節氣等爆】恒指210不死 夏至後望衝220（第三版） 2022/06/20 【節氣等爆】恒指210不死 夏至後望衝220（第三版） 中字股實力談 - 家佳康抵買 今年虧轉盈 2022/06/17 家佳康抵買 今年虧轉盈 中字股實力談 - 【走資停不了】金管局狂接港元 恒指再失二萬一（第四版） 2022/06/16 【走資停不了】金管局狂接港元 恒指再失二萬一（第四版） 市帳率 市盈率 每股盈利 每股資產淨值 酒店 航空 中國軟件國際（00354） 同程旅行（00780） 人民幣 板塊