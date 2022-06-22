同程明年復甦 進軍三綫城市

港股連升三日，國企指數縮量挑戰四個月高位7780點，但內地股市後向有隱憂，後向始終要睇內地經濟復甦步伐。而旅遊股受制內地疫情，同程旅行（00780）今年業績能否跑贏預期，要睇進軍下沉市場（即三綫以下城

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