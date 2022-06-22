新盤防「息魔」  發展商加速去貨減風險

美國聯儲局上周大手加息0.75厘，令本港加息預期進一步升溫，二手交投氣氛率先受影響連日轉靜，相反一眾發展商推盤步伐未見放慢，自美國宣布再度加息以來，最少4個新盤啟動銷售動作或部署，反映發展商正趕港加息前盡快推盤套現。

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