新盤防「息魔」 發展商加速去貨減風險 名家專區 09:00 2022/06/22 分享： 分享： 美國聯儲局上周大手加息0.75厘，令本港加息預期進一步升溫，二手交投氣氛率先受影響連日轉靜，相反一眾發展商推盤步伐未見放慢，自美國宣布再度加息以來，最少4個新盤啟動銷售動作或部署，反映發展商正趕港加息前盡快推盤套現。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤戰再蔓延 準買家選擇多 2022/06/04 新盤戰再蔓延 準買家選擇多 大埔新盤開紅盤 勢加速新盤推售 2022/06/04 大埔新盤開紅盤 勢加速新盤推售 你可能感興趣 新盤戰再蔓延 準買家選擇多 13:31 2022/06/04 新盤戰再蔓延 準買家選擇多 大埔新盤開紅盤 勢加速新盤推售 14:00 2022/06/04 大埔新盤開紅盤 勢加速新盤推售 最新專欄文章 專家樓論 - 租盤供應增遇上加息周期 投資受兩面夾擊 2022/06/15 租盤供應增遇上加息周期 投資受兩面夾擊 「龍城」重建計劃暗湧處處 2022/06/13 「龍城」重建計劃暗湧處處 核心舖龍頭地位不復見 2022/06/09 核心舖龍頭地位不復見 新盤熱賣 樓市旺勢延續 2022/05/26 新盤熱賣 樓市旺勢延續 鐵路效應點石成金 東鐵過海將掀新界買樓潮？ 2022/05/19 鐵路效應點石成金 東鐵過海將掀新界買樓潮？ 飛揚 必嘉坊 Silicon Hill 銷售安排 一手市場 必嘉坊‧曦匯 供樓負擔 日出康城 紅磡 發展商