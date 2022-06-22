為迎七一，港府新舊班子，包括司局長高官及行政會議成員等，本周四起就要閉環隔離7天。候任特首李家超的新一屆行會成員料今天公布，召集人相信由新民黨主席葉劉淑儀出任。

李家超的新班子陸續登場，繼主要官員後，今

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