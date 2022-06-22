  • 29°C
香港時間 : 2022622日 (週三) 02:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

行會新班子 各大黨「話事人」入局

強化行政立法關係 料葉劉做召集人

名家專區 2022/06/22

分享：

分享：

為迎七一，港府新舊班子，包括司局長高官及行政會議成員等，本周四起就要閉環隔離7天。候任特首李家超的新一屆行會成員料今天公布，召集人相信由新民黨主席葉劉淑儀出任。

李家超的新班子陸續登場，繼主要官員後，今

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

相關文章

官媒回顧習與港淵源 「心繫香港」
今日
官媒回顧習與港淵源 「心繫香港」
陳茂波談分工 黃偉綸專注土地房屋
今日
陳茂波談分工 黃偉綸專注土地房屋

你可能感興趣

官媒回顧習與港淵源 「心繫香港」
今日 01:00
官媒回顧習與港淵源 「心繫香港」
陳茂波談分工 黃偉綸專注土地房屋
今日 01:00
陳茂波談分工 黃偉綸專注土地房屋

最新專欄文章

有政戲 - 高官周四起「5+2」閉環隔離 迎習來港？
2022/06/21
高官周四起「5+2」閉環隔離 迎習來港？
有政戲 - 李班子打團隊波 老拍檔熟絡互補
2022/06/20
李班子打團隊波 老拍檔熟絡互補
有政戲 - 一朝天子一朝臣 李家超班子3大特色
2022/06/17
一朝天子一朝臣 李家超班子3大特色
有政戲 - 李家超班子成型 舊人主導可速開工
2022/06/16
李家超班子成型 舊人主導可速開工
有政戲 - 出席七一慶典 須「4+3」在家及酒店隔離
2022/06/15
出席七一慶典 須「4+3」在家及酒店隔離
李家超 葉劉淑儀 李慧琼 高永文 陳健波 行政會議 財政司 退休

上一篇文章

疫下工程延誤 增監察新技術追落後

下一篇文章

同程明年復甦 進軍三綫城市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【拆解炒燶期電】中電澳洲炒燶「期電」高價補倉 浮虧恐坐實大行狠削目標價（第二版）
【拆解炒燶期電】中電澳洲炒燶「期電」高價補倉 浮虧恐坐實大行狠削目標價（第二版）
選股情報 - 搶錢呀！
搶錢呀！
投資坐標 - 大師們投資先講國運！
大師們投資先講國運！
透視中港美 - 油價跌極有限 中海油博高息
油價跌極有限 中海油博高息
有政戲 - 高官周四起「5+2」閉環隔離 迎習來港？
高官周四起「5+2」閉環隔離 迎習來港？
國金札記 - 寒冬隨時無暖氣 德務實無可厚非
寒冬隨時無暖氣 德務實無可厚非