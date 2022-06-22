行會新班子 各大黨「話事人」入局 強化行政立法關係 料葉劉做召集人 名家專區 2022/06/22 分享： 分享： 為迎七一，港府新舊班子，包括司局長高官及行政會議成員等，本周四起就要閉環隔離7天。候任特首李家超的新一屆行會成員料今天公布，召集人相信由新民黨主席葉劉淑儀出任。 李家超的新班子陸續登場，繼主要官員後，今 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 官媒回顧習與港淵源 「心繫香港」 今日 官媒回顧習與港淵源 「心繫香港」 陳茂波談分工 黃偉綸專注土地房屋 今日 陳茂波談分工 黃偉綸專注土地房屋 你可能感興趣 官媒回顧習與港淵源 「心繫香港」 今日 01:00 官媒回顧習與港淵源 「心繫香港」 陳茂波談分工 黃偉綸專注土地房屋 今日 01:00 陳茂波談分工 黃偉綸專注土地房屋 最新專欄文章 有政戲 - 高官周四起「5+2」閉環隔離 迎習來港？ 2022/06/21 高官周四起「5+2」閉環隔離 迎習來港？ 有政戲 - 李班子打團隊波 老拍檔熟絡互補 2022/06/20 李班子打團隊波 老拍檔熟絡互補 有政戲 - 一朝天子一朝臣 李家超班子3大特色 2022/06/17 一朝天子一朝臣 李家超班子3大特色 有政戲 - 李家超班子成型 舊人主導可速開工 2022/06/16 李家超班子成型 舊人主導可速開工 有政戲 - 出席七一慶典 須「4+3」在家及酒店隔離 2022/06/15 出席七一慶典 須「4+3」在家及酒店隔離 李家超 葉劉淑儀 李慧琼 高永文 陳健波 行政會議 財政司 退休