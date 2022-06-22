「油十肉八」中國經濟新討論 名家專區 2022/06/22 分享： 分享： 先穩住經濟大盤，繼而拉動經濟增長，是經濟界的基本共識。但如何穩住又靠甚麼來拉動，有不同的關注。其中一個思路是重在消費，那是在物價還算穩定下，動腦筋去促進消費。但在這時，出現了所謂「油十肉八」現象，引起 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 「救火隊長」倪虹 如何救樓市 2022/06/21 「救火隊長」倪虹 如何救樓市 國情知聞 - 中央部委臨陣換將 政治經濟一石二鳥 2022/06/20 中央部委臨陣換將 政治經濟一石二鳥 國情知聞 - 中國全力穩經濟 民間投資新重點 2022/06/18 中國全力穩經濟 民間投資新重點 國情知聞 - 南北風雨成災 經濟穩中有變 2022/06/17 南北風雨成災 經濟穩中有變 國情知聞 - 經濟趨穩 財政闖關 2022/06/16 經濟趨穩 財政闖關 疫情 中國 經濟 國家統計局 豬肉 豬價 新能源 人民幣