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「油十肉八」中國經濟新討論

名家專區 2022/06/22

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先穩住經濟大盤，繼而拉動經濟增長，是經濟界的基本共識。但如何穩住又靠甚麼來拉動，有不同的關注。其中一個思路是重在消費，那是在物價還算穩定下，動腦筋去促進消費。但在這時，出現了所謂「油十肉八」現象，引起

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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