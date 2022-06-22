「油十肉八」中國經濟新討論

先穩住經濟大盤，繼而拉動經濟增長，是經濟界的基本共識。但如何穩住又靠甚麼來拉動，有不同的關注。其中一個思路是重在消費，那是在物價還算穩定下，動腦筋去促進消費。但在這時，出現了所謂「油十肉八」現象，引起

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