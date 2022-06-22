美欲迫俄賤賣石油 耶倫狠招或收奇效 名家專區 2022/06/22 分享： 分享： 俄羅斯對烏克蘭開戰，惹來歐美經濟制裁，惟戰爭大幅推高了油價，俄羅斯靠賣油繼續賺錢，加強了對經濟制裁的抵抗力。美國政府有見及此，有意針對性推出新招，計劃聯同盟友為俄油價格設上限，變相強迫俄羅斯賤賣石油。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美聯歐迫俄賤賣石油 耶倫狠招或收奇效 2022/06/21 美聯歐迫俄賤賣石油 耶倫狠招或收奇效 國金札記 - 寒冬隨時無暖氣 德務實無可厚非 2022/06/21 寒冬隨時無暖氣 德務實無可厚非 寒冬無暖氣致命 德務實無可厚非 2022/06/20 寒冬無暖氣致命 德務實無可厚非 國金札記 - 俄羅斯力阻持久戰 減少供氣施壓歐洲 2022/06/20 俄羅斯力阻持久戰 減少供氣施壓歐洲 國金札記 - 脫歐協議再做文章 老調重彈未必下策 2022/06/17 脫歐協議再做文章 老調重彈未必下策 美國 歐洲 俄羅斯 烏克蘭 石油 制裁 戰爭 普京 耶倫 國際貨幣基金組織