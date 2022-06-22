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美欲迫俄賤賣石油 耶倫狠招或收奇效

名家專區 2022/06/22

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俄羅斯對烏克蘭開戰，惹來歐美經濟制裁，惟戰爭大幅推高了油價，俄羅斯靠賣油繼續賺錢，加強了對經濟制裁的抵抗力。美國政府有見及此，有意針對性推出新招，計劃聯同盟友為俄油價格設上限，變相強迫俄羅斯賤賣石油。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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