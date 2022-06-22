收超高息待零售翻身! 名家專區 02:30 2022/06/22 分享： 分享： 環球股市周二的情緒略為轉佳，美股假其後昨晚開市便反彈，三大指數均回升，道指午市升五百多點重上三萬點大關。歐股繼續有買盤支持，同日較早時，亞太區股市亦普遍回升，看好者認為隨着油價稍為回落，西方央行持續加 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 大師們投資先講國運！ 2022/06/21 大師們投資先講國運！ 投資坐標 - 超高息但高槓桿的海運股! 2022/06/17 超高息但高槓桿的海運股! 投資坐標 - 去年首選股翻身有望！ 2022/06/15 去年首選股翻身有望！ 投資坐標 - 大跌市下神奇股表演! 2022/06/14 大跌市下神奇股表演! 投資坐標 - 「超高息」運動鞋服零售龍頭 2022/06/10 「超高息」運動鞋服零售龍頭 華新手袋國際控股（02683） 東岳集團（00189） 個股分析 A股 港股 美股 派息 德永佳（00321） 東方表行（00398） 理文化工（00746）