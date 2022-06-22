收超高息待零售翻身!

環球股市周二的情緒略為轉佳，美股假其後昨晚開市便反彈，三大指數均回升，道指午市升五百多點重上三萬點大關。歐股繼續有買盤支持，同日較早時，亞太區股市亦普遍回升，看好者認為隨着油價稍為回落，西方央行持續加

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