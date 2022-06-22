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【電車熱炒】理想SUV新車獲熱捧曾飆逾一成 大行唱好電車股逆市湧上

名家專區 12:05 2022/06/22

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藍籌科技股ATMXJ今早全綫回落，拉低恒指早段回調逾200點。資金轉炒有消息跟進的電車股，理想汽車 （02015） 昨宣布豪華SUV新車款L9上市，股價今早在大成交配合下一度勁升最多12%，連帶另外2家造車新勢力，與同系電車品牌獨立上市的吉利 （00175） 同步升上。

港股今早由21500以上明顯回吐，惟以資金轉炒電車股熱度來看，投資者風險胃納未失。市場視作港股領先指標的港交所 （00388） ，股價亦續在大成交支持下反覆靠穩，港股整固後仍有望炒高結算。

今次推出市場炒風的理想SUV新車款L9，為理想投產多年來第2款新車。該項智能電車標榜配備豪華，一次充車續航可達13公里，國內定價高達46萬元（人民幣，下同），較比亞迪 （01211） 與奔馳合營品牌騰勢SUV車款騰勢X國內定價30萬元起更高，續航力亦高出逾1倍。市場相信L9有力與Audi及寶馬的電動SUV車款一爭雄長。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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