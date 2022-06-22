【新能源車】豪車款爆發 理想汽車搶攻傳統豪車市場（不斷更新）

內地新能源車技術發展一日千裡，多項新技術落地，30萬元或以上的新能源車款便有罷多功能，相對之下，傳統大廠在汽車轉型上仍然慢人一拍，內地車廠成功以「時間差」搶攻市場。投資者可留意理想汽車 （02015） 。

專訪滙豐私銀范卓雲 增持港股 聚焦國策受惠板塊【下一頁】

【一文看清】回顧新能源車股6月動向【下一頁】

國內汽車行業受政府扶持，新能源車崛起，電動車智能化變革，30萬元以上的豪華車市場面臨規模/結構/格局的多重優化。

三大趨勢

第一、消費升級大趨勢下，30萬元以上豪華車市場規模不斷擴大。國內30萬元以上豪華車市場規模由2017年起快速增加，2021年全年銷量達300萬輛左右，消費持續升級。預計2022至 2025年，隨著國內居民人均可支配收入提升，以及2014至2018年購車人群換購需求集中釋放，對比歐美成熟汽車市場，國內豪華品牌份額有望繼續提升至15%以上，2025年預計合計400萬輛。

第二、需求端用戶購車標准訴求變化，增換購驅動下新能源汽車滲透率有望快速提升。2021年第四季豪華車市場，新能源汽車滲透率接近15%，低於行業均值。同時，消費訴求由單一品牌轉向技術，品牌黏性下降。新能源汽車，尤其一線新勢力透過領先的智能技術和出色的電車駕駛體驗搶佔市場。

第三、在供給端方面，自主品牌密集推出新車，受益行業變革，自主份額有望持續增加。截至2021年第四季，國內豪華汽車市場以BBA（奔馳，寶馬和奧迪）及合資豪華品牌為主，CR5超65%，自主品牌份額極低。

不過，未來新勢力車企和一線自主車企，針對30萬元以上的智能電動汽車市場積極布局，脫胎於自主車企的騰勢/沙龍/極氪/智己/飛凡/阿維塔等品牌，疊加新勢力如理想/小鵬/蔚來等車企，在2022至2023年密集推出30萬元以上新車，市佔率有望不斷增加。

（不斷更新）

報告來源：東吳證券

編輯：陳文政

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