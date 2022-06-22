【美國經濟】末日博士魯賓尼：美國「非常接近」衰退

被封為「末日博士」、成功預測2008年金融海嘯的紐約大學經濟學系教授魯賓尼（Nouriel Roubini）6月21日於卡達經濟論壇（Qatar Economic Forum）接受彭博訪問時認為，雖然現時美國經濟尚未陷入衰退，但是「我們正非常接近它」（we're getting very close）。他的基本預期是美國經濟會硬著陸，衰退會在今年底來臨。

魯賓尼指出，美國的消費者信心、零售銷售、工業活動及住房等經濟數據的增長正在放緩，但同時通脹高企，「這不只是衰退，而是滯脹」。他又形容，目前情況就如上世紀70年代，世界面對求過於供的情況，當中新冠疫情、俄烏戰事、大宗商品價格上升及中國的清零防疫政策均是打擊供應鏈的因素。

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