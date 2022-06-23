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【神話破滅】基金經理拆解 公用股大跌之迷（附大行最新目標價）

財金猛人追蹤 14:15 2022/06/23

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繼煤氣 （00003） 早前宣布不派紅股大跌後，另一隻被視為穩健的公用股中電 （00002） 在發布盈警後亦大跌，公用股「賺息賺價」的神話破滅。

對於香港公用股，霸菱中港股票投資總監方偉昌在接受《投資理財周刊》專訪時表示，

「香港公用股好處係收港元，與美元掛鉤，解釋部分公用股為何比較穩健。」

方偉昌指一些下跌的公用股主要受到盈利下跌影響，投資要擔心盈利下跌會影響派高息的能力，他們的香港業務其實做得不錯，不過就受到外地投資影響。

熱門公用股估值及股息率可點擊下圖查看。

    點擊圖片放大
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買公用股最終要睇公司的增長，增長放緩甚至出現虧損，公用股一樣可以大跌，並非真的那麼穩陣。

大行給予熱門公用股的目標價及評級可點擊下圖查看。

    點擊圖片放大
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    +3

他認為，香港過去幾年受到社會運動及疫情影響時，盈利都有所影響，不過現在疫情好轉，未來幾年......

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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