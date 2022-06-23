中央撑家電海爾盈利增 名家專區 2022/06/23 分享： 分享： 港股連升三日後昨日下跌，國企指數或在50天綫至100天綫區間上落到香港回歸日，若然中央送「大禮」則升勢可持續。至於中央今年積極刺激消費，加上房地產調控有鬆動迹象，海爾智家（06690）未來盈利繼續雙位 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【走資走不停】金管局狂接港元 港股小心逆轉（第四版） 2022/06/22 【走資走不停】金管局狂接港元 港股小心逆轉（第四版） 中字股實力談 - 同程明年復甦 進軍三綫城市 2022/06/22 同程明年復甦 進軍三綫城市 中字股實力談 - 【閃袋8厘息】內銀股除息 最後召集（第四版） 2022/06/21 【閃袋8厘息】內銀股除息 最後召集（第四版） 中字股實力談 - 中央調控煤價 潤電盈利復甦 2022/06/21 中央調控煤價 潤電盈利復甦 中字股實力談 - 【節氣等爆】恒指210不死 夏至後望衝220（第三版） 2022/06/20 【節氣等爆】恒指210不死 夏至後望衝220（第三版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 家電 海爾智家（06690） 人民幣 板塊