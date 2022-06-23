中央撑家電海爾盈利增

港股連升三日後昨日下跌，國企指數或在50天綫至100天綫區間上落到香港回歸日，若然中央送「大禮」則升勢可持續。至於中央今年積極刺激消費，加上房地產調控有鬆動迹象，海爾智家（06690）未來盈利繼續雙位

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