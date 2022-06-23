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滙豐范卓雲：中港復甦 股票增持

名家專區 2022/06/23

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全球急加息預期升温，美股近日在滯脹的憂慮下大幅震盪，港股走勢反覆。滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受本刊專訪時建議增持港股，並聚焦國策受惠贏家和高息股。

范卓雲看好港股下半年表現，

...

撰文 : 周劍琴

欄名 : 名家觀點

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