滙豐范卓雲：中港復甦 股票增持 名家專區 2022/06/23 分享： 分享： 全球急加息預期升温，美股近日在滯脹的憂慮下大幅震盪，港股走勢反覆。滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受本刊專訪時建議增持港股，並聚焦國策受惠贏家和高息股。 范卓雲看好港股下半年表現， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 周劍琴 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 首源投資符昌偉：中國房產走出低谷 2022/06/22 首源投資符昌偉：中國房產走出低谷 瑞士百達：投資房產對冲通脹 2022/06/21 瑞士百達：投資房產對冲通脹 光銀林樵基：美聯儲7月仍需加息75點子 2022/06/17 光銀林樵基：美聯儲7月仍需加息75點子 專訪 - 瑞士百達陳東︰消費復甦存兩大阻力 2022/06/16 瑞士百達陳東︰消費復甦存兩大阻力 普徠仕：亞洲固定收益資產吸引 2022/06/15 普徠仕：亞洲固定收益資產吸引 疫情 中國 經濟 港股 美股 通脹 貨幣政策 股票 加息 恒生指數