互聯網醫療股急挫 又要驚監管？ 名家專區 2022/06/23 分享： 分享： 港股周三顯著下挫，恒指跌551點，收報21008點，成交1,269億元，較周二的1,193億元略為回升。科技股下挫是令大市表現失色的主要原因，特別是互聯網醫療平台急跌。 阿里健康（00241）、京東健康 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 金融股發力撑市 中電價值褪色 2022/06/22 金融股發力撑市 中電價值褪色 交易講場 - 資金輪動炒作 2022/06/21 資金輪動炒作 交易講場 - 比特幣「大屠殺」 7個月瀉7成 2022/06/20 比特幣「大屠殺」 7個月瀉7成 交易講場 - 炒升日圓落空 惟日央行關注貨幣弱 2022/06/18 炒升日圓落空 惟日央行關注貨幣弱 交易講場 - 拆解網紅股的炒作套路 2022/06/17 拆解網紅股的炒作套路 美國 港股 成交 美股 A股 股票 美國聯儲局 阿里巴巴 阿里健康（00241） 平安好醫生（01833）