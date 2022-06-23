互聯網醫療股急挫 又要驚監管？

港股周三顯著下挫，恒指跌551點，收報21008點，成交1,269億元，較周二的1,193億元略為回升。科技股下挫是令大市表現失色的主要原因，特別是互聯網醫療平台急跌。

阿里健康（00241）、京東健康

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