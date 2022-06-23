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「穩大盤」新階段 下半年施兩力

名家專區 2022/06/23

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2022上半年即將結束，又到年中盤點並為下半年政策作調整的時刻。今年上半年中國經濟在複雜的內外部環境中度過，走出從疫情暴擊到快速探底企穩的軌迹。在上半場依靠基建投資將經濟拉回正軌的任務完成後，「穩大盤

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撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

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