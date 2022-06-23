「穩大盤」新階段 下半年施兩力 名家專區 2022/06/23 分享： 分享： 2022上半年即將結束，又到年中盤點並為下半年政策作調整的時刻。今年上半年中國經濟在複雜的內外部環境中度過，走出從疫情暴擊到快速探底企穩的軌迹。在上半場依靠基建投資將經濟拉回正軌的任務完成後，「穩大盤 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 「油十肉八」中國經濟新討論 2022/06/22 「油十肉八」中國經濟新討論 國情知聞 - 「救火隊長」倪虹 如何救樓市 2022/06/21 「救火隊長」倪虹 如何救樓市 國情知聞 - 中央部委臨陣換將 政治經濟一石二鳥 2022/06/20 中央部委臨陣換將 政治經濟一石二鳥 國情知聞 - 中國全力穩經濟 民間投資新重點 2022/06/18 中國全力穩經濟 民間投資新重點 國情知聞 - 南北風雨成災 經濟穩中有變 2022/06/17 南北風雨成災 經濟穩中有變 疫情 中國 金融 貨幣政策 GDP 李克強