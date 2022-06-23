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油價恐失控 「植物汽油」成救星？

名家專區 2022/06/23

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當汽車是美國生活必需品，油費便是大部分國民必要開支，汽油價格升破5美元後，總統拜登（Joe Biden）非常關注，日前高調致函7間頂級油企老總，稱煉油商利潤高得不正常，是不可接受，更要求油公司解釋為何

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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