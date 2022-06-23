油價恐失控 「植物汽油」成救星？ 名家專區 2022/06/23 分享： 分享： 當汽車是美國生活必需品，油費便是大部分國民必要開支，汽油價格升破5美元後，總統拜登（Joe Biden）非常關注，日前高調致函7間頂級油企老總，稱煉油商利潤高得不正常，是不可接受，更要求油公司解釋為何 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 油價失控 「植物汽油」成救星？ 2022/06/22 油價失控 「植物汽油」成救星？ 國金札記 - 美欲迫俄賤賣石油 耶倫狠招或收奇效 2022/06/22 美欲迫俄賤賣石油 耶倫狠招或收奇效 國金札記 - 寒冬隨時無暖氣 德務實無可厚非 2022/06/21 寒冬隨時無暖氣 德務實無可厚非 寒冬無暖氣致命 德務實無可厚非 2022/06/20 寒冬無暖氣致命 德務實無可厚非 國金札記 - 俄羅斯力阻持久戰 減少供氣施壓歐洲 2022/06/20 俄羅斯力阻持久戰 減少供氣施壓歐洲 美國 拜登 烏克蘭 石油 戰爭 沙特阿拉伯 美元