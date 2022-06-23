梁高美懿鄭慕智 入行會做金融靠山 高永文夥盧寵茂 應對疫情棘手工作 名家專區 2022/06/23 分享： 分享： 候任特首李家超的行政會議，財金人物方面，特首林鄭的「三大金融靠山」，只有前金管局總裁任志剛留任，但新加入兩位金融猛人，分別是恒生銀行前行政總裁梁高美懿，及保險業監管局創局主席鄭慕智。 兩人料委重任 掌重 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 9人過渡新行會 添7新成員入局 今日 9人過渡新行會 添7新成員入局 你可能感興趣 9人過渡新行會 添7新成員入局 今日 01:00 9人過渡新行會 添7新成員入局 最新專欄文章 有政戲 - 行會新班子 各大黨「話事人」入局 2022/06/22 行會新班子 各大黨「話事人」入局 有政戲 - 高官周四起「5+2」閉環隔離 迎習來港？ 2022/06/21 高官周四起「5+2」閉環隔離 迎習來港？ 有政戲 - 李班子打團隊波 老拍檔熟絡互補 2022/06/20 李班子打團隊波 老拍檔熟絡互補 有政戲 - 一朝天子一朝臣 李家超班子3大特色 2022/06/17 一朝天子一朝臣 李家超班子3大特色 有政戲 - 李家超班子成型 舊人主導可速開工 2022/06/16 李家超班子成型 舊人主導可速開工 行政會議 史美倫 高永文 盧寵茂 梁高美懿 發展局 銀行