候任特首李家超的行政會議，財金人物方面，特首林鄭的「三大金融靠山」，只有前金管局總裁任志剛留任，但新加入兩位金融猛人，分別是恒生銀行前行政總裁梁高美懿，及保險業監管局創局主席鄭慕智。

兩人料委重任 掌重

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