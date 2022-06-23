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梁高美懿鄭慕智 入行會做金融靠山

高永文夥盧寵茂 應對疫情棘手工作

名家專區 2022/06/23

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候任特首李家超的行政會議，財金人物方面，特首林鄭的「三大金融靠山」，只有前金管局總裁任志剛留任，但新加入兩位金融猛人，分別是恒生銀行前行政總裁梁高美懿，及保險業監管局創局主席鄭慕智。

兩人料委重任 掌重

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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