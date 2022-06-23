【監管風暴漸過】螞蟻整改近尾聲 阿里大成交曾彈逾8%（第二版）

內地頻吹支持科網平台經濟發展暖風，過去監管首要目標之一阿里巴巴 （09988） 是否已走出監管陰霾最受市場關注。最新傳出阿里旗下金融科技企業螞蟻集團，擬以本月底前已人民銀行提交金融控股公司牌照申請，人行亦有意受理。消息刺激阿里股價午後升幅曾擴大至逾8%，在科技藍籌ATMXJ中表現最佳。

外媒近日頻傳螞蟻集團接近完成整改、重啟上市計劃的好消息，盡管部份消息迅即遭內地當局及內媒澄清否認，惟消息仍是不絶如流，相信反映螞蟻完成整改，全面合規下業務再上路已漸行漸現。盡管要符合銀行資本要求，又要打破與母企阿里業務生態圈的密切聯繫，但螞蟻完成整改標誌科企監管風暴過去，對阿里及整體科網股投資信心意義重大。

彭博昨收市後報導指，螞蟻集團最快於月底提交金融控股公司申請，人行有意受理。相關消息與國家主席習近平主持召開中央全面深化改革委員會，強調金融業務要持牌經營的說法不謀而合。

就在前一日，路透社亦引述消息指，阿里與螞蟻集團正解除彼此間的業務往來，各自尋求新業務。兩公司並開始限制使用對方服務，加強吸客競爭，甚至與其對手結盟。螞蟻完成整改，除要申領金控牌照，滿足金融機構資本要求外，符合反壟斷條例要求，維持市場健康競爭環境亦必不可少。阿里與螞蟻分道揚鑣，相信亦為螞蟻重開上路近尾聲的重要標誌。

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