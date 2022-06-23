【理想吸水】汽車板塊化身升市火車頭 一文詳解背後邏輯（不斷更新）

6月23日汽車板塊急升，截至中午，藍籌車股比亞迪 （01211） 與吉利 （00175） 雙雙高據恆指升幅榜首。而汽車新勢力蔚小理升幅更強，尤其理想汽車 （02015） 股價一度飊升10.7%。

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國策利好新能源車

中國國務院總理李克強於6月22日主持國務院常務會議，他在會議上指出，消費是經濟主拉動力，是當前推動經濟運行回歸正軌重要發力點，並提出要進一步釋放汽車消費潛力。方法有三：

活絡二手車市場，藉由換車促進消費；

支持新能源汽車消費。車輛購置稅收入應主要用於公路建設，同時也要考慮目前「免徵新能源汽車購置稅政策」的延期問題；

完善平行進口政策，支援停車場建設。政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約2000億元。

現時，中國需要徵收一次性的10%車輛購置稅。中國新能源汽車免徵車輛購置稅優惠政策始於2014年，主要適用範圍為純電動汽車、插電式混合動力車、氫燃料電池車。

第一次免徵車輛購置稅原本於2017年底到期，但為了刺激新能源汽車市場成長，因此延長3年至2020年12月31日。後來優惠政策順延2年至2022年底。如今有望再度順延。

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理想汽車成近期焦點

理想汽車於6月21日式發布第二款車型理想 L9，定位家庭智能旗艦 SUV，全國統一零售價45.98萬元人民幣，劍指豪車市場。6月理想汽車股價走勢凌厲，至今已升超過五成。

L9投入大量新技術，例如智能駕駛系統（透過多個激光雷達、高像素攝像頭、超聲波雷達等等達至理想人車交互）、旗艦級智能空間（五屏三維空間交互）、旗艦級增程電動系統以及底盤控制系統等等，在同價位中罕有敵手。

近年新能源車的滲透率愈來愈高，由低價位慢慢開始將產品線延伸至豪車市場，過往30萬元以上的豪車，市場份額都是由BBA（奔馳，寶馬和奧迪）壟斷，新能源車能成為黑馬跑出，最大的原因是傳統車的轉型速度太慢。

奔馳，寶馬和奧迪亦有順應電動車的大潮流開發新產品，例如奧迪Q5L、奔馳GLC級L、寶馬X5等等，價錢分布在40至84萬人民幣不等，可惜全都是混能車，而且技術上並無優勢，在智能駕駛方面只能做到L2級，理想L9甚至做到L3級智能駕駛、L4級別硬件。對比之下更有性價比。

過往消費者願意為品牌帶來的溢價買單，但近年國潮抬頭，國產電動車的實力、名氣皆節節上升，這方面的差距已開始被抺平，對比名車大廠，消費者更願意將錢花在實打實的硬件提升上。

理想L9已開放預訂，7月16日訂單鎖單，預計於8月底前正式開啟全國交付。國盛證券表示，L9有爆款潛力，預計每月可交付超過一萬台，全年有望售出15萬台。同時，L9車型設計毛利率較理想ONE車型更高，隨著後期量產，預計公司全年毛利率有望維持20%較高水平。

（不斷更新）

報告來源：東吳證券、國盛證券

編輯：陳文政

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