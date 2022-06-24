【行業景氣切換】光大證券薦3條投資主綫（第四版）

一般投資方針分兩種，分別是「由下而上」及「由上而下」。「由下而上」是先研究和分析有潛力公司，再以宏觀因素作研究；「由上而下」則是先從全球經濟，再選資產類別、行業種類，最後才是公司。

光大證券報告以兩個視角（數據視角及預期視角）出發，建立從行業資產配置的框架。本文集中從行業景氣到微觀市場，「由上而下」投資策，真正從宏觀環境分析落地到市場。

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專訪滙豐私銀范卓雲 增持港股 聚焦國策受惠板塊【下一頁】

站於數據視角（該行覆蓋90%以上A股的行業景氣度與市場漲跌幅，及基本面表現均呈較明顯的正相關關係），通過景氣度進行追蹤，為行業資產配置提供方向。

通過分析今年以來各行業景氣和估值表現，尋找3條投資主綫，並建議高景氣低估值方向：

方向一：有色和煤炭、消費製造。

方向二：建築材料。

方向三：食品飲料、輕工製造。

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由於股市表現通常領先於基本面變化，故預期視角對行業投資組合的選擇時非常重要&hellip；&hellip；

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（第二版更新於16：01分）

光大建議把握兩大方向

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方向一：「穩增長」鏈條

國常會多次明確持續擴大有效投資。在此支撐下，相關基建、製造和地產率先發力對冲下行壓力。據6月地產銷售數據顯示，6月13日至19日全國30大中城市成交面積402.2萬平米，按月比增43.2%。

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（第三版更新於18：16分）

方向二：「疫後修復」鏈條

新冠疫情中消費和服務業受到抑制最強，因此疫後復甦力量會大於出口和投資。與此同時，近期各地促消費政策出台，該行料汽車、家電等消費需求會進一步釋放，帶動板塊景氣周期上升。

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回顧上文 3條投資主綫方向：



方向一：有色和煤炭、消費製造；

方向二：建築材料；

方向三：食品飲料、輕工製造。

該行從中觀層面，分別採用量（各行業工業增加值增速）與價格（各行業工業品價格增速）分別作供需衡量指標。以下個別分析行業景氣度：

方向一、有色和煤炭、消費製造

今年上半年到下半年，各行業供需景氣發生明顯切換，消費製造業景氣度由「量價齊跌」低景氣區間向「量跌價升」轉換，景氣水平有所抬升。

有色行業相關股份包括江西銅業股份 （00358） 、中國鋁業 （02600） 、興發鋁業 （00098） 等等；煤炭相關股包括兗礦能源 （01171） 、中國神華 （01088） 等等……

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