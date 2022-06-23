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【行業景氣與估值】光大證券籲把握兩大方向（第二版）

研究報告 16:06 2022/06/23

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一般投資方針分兩種類，「由下而上」及「由上而下」。前者是先研究和分析有潛力公司，再以宏觀因素作研究；後者則是先從全球經濟，再選資產類別、行業種類，最後才是公司。

光大證券報告以兩個視角（數據視角及預期視角）出發，建立從行業資產配置的框架。本文集中從行業景氣到微觀市場，「由上而下」投資策，真正從宏觀環境分析落地到市場。

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    +2

 

專訪滙豐私銀范卓雲 增持港股 聚焦國策受惠板塊【下一頁

站於數據視角（該行覆蓋90%以上A股的行業景氣度與市場漲跌幅，及基本面表現均呈較明顯的正相關關係），、因此通過景氣度進行追蹤，為行業資產配置提供方向。

通過分析今年以來各行業景氣和估值表現，尋找3條投資主綫，並建議高景氣低估值方向：

方向一：有色和煤炭、消費製造。
方向二：建築材料。
方向三：食品飲料、輕工製造。

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由於股市表現通常領先於基本面變化，故預期視角對行業投資組合的選擇時非常重要……

----

（第二版更新於16：01分）

光大建議把握兩大方向

方向一：「穩增長」鏈條

國常會多次明確持續擴大有效投資。在此支撐下，相關基建、製造和地產率先發力對冲下行壓力。據6月地產銷售數據顯示，6月13日至19日全國30大中城市成交面積402.2萬平米，按月比增43.2%。（詳細分析更新中）

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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