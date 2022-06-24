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【通脹升温】花旗料全球50%機率陷衰退 趨勢收尾3個可能性

研究報告 08:16 2022/06/24

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美國聯儲局6月更激進地加息0.75厘，應對尚未見頂的通脹，主席鮑威爾（Jerome Powell）周三在國會聽證會上首度承認，美聯儲為抗擊通脹而採取的加息舉措達到一定程度之後，可能會導致經濟衰退。花旗最新預期，料全球經濟陷入衰退的機率接近50%，指歷史證明打擊通脹時，經濟增長要付出顯著代價。

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疫情、俄烏戰事及供應鏈問題未見改善，繼續衝擊全球經濟及推高通脹，而在此之上，花旗提出2個近期出現的新因素令情況更加惡化，分別是各地央行加息遏經濟的步伐日益激進：

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以及全球消費者的商品需求疲弱：

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不過，商品需求疲弱也可以是人民重新投入旅遊、餐飲等服務性消費的表現，而運費回落也可以解釋為供應鏈恢復正常。加上另一經濟指標的全球PMI仍然維持50榮綫之上，就業市場目前也是強勢，花旗認為目前的全球經濟局勢複雜，投資者研判局勢時缺乏指引。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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