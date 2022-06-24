【公用股不穩】「殿堂級大師」卓百德 薦穩陣高息板塊

傳統收息公用股近期慘遭洗劫，繼煤氣 （00003） 3月因停派紅股致股價暴跌近3成後，中電 （00002） 因澳洲業務發盈警，周二更發生元朗電纜大火引發3區停電，股價近月累跌18%。

散戶收息愛股不再穩陣，那麼，還有甚麼穩陣收息股可以選擇？享有「殿堂級大師」美譽的卓百德（Peter Churchouse）接受專訪《投資理財周刊》時推薦電訊股，認為是穩陣收息之選。

Portwood Capital董事總經理卓百德是摩根士丹利前香港區董事總經理，研究股市和樓市約40年，他曾成功預測1998年金融風暴，過去多次受訪均能準確預測樓市及股市走勢。

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