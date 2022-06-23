英心狠手辣 尋求庇護不成流放盧旺達 國際 21:51 2022/06/23 分享： 分享： 英國人崇尚務實主義，精於計算，利益優先，這在其移民相關政策上，體現得淋漓盡致。英國政府早前推出「高潛力人才簽證」（High Potential Individual Visa），吸引於全球50所頂尖大學畢業的人士，但對於來自中東、非洲，尋求英國庇護的難民，也可以非常心狠手辣。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 油價失控 「植物汽油」成救星？ 2022/06/22 油價失控 「植物汽油」成救星？ 美聯歐迫俄賤賣石油 耶倫狠招或收奇效 2022/06/21 美聯歐迫俄賤賣石油 耶倫狠招或收奇效 寒冬無暖氣致命 德務實無可厚非 2022/06/20 寒冬無暖氣致命 德務實無可厚非 普京力阻持久戰 削供氣施壓歐洲 2022/06/19 普京力阻持久戰 削供氣施壓歐洲 脫歐協議再做文章 老調重彈屬下策？ 2022/06/17 脫歐協議再做文章 老調重彈屬下策？ 你可能感興趣 油價失控 「植物汽油」成救星？ 21:22 2022/06/22 油價失控 「植物汽油」成救星？ 美聯歐迫俄賤賣石油 耶倫狠招或收奇效 21:03 2022/06/21 美聯歐迫俄賤賣石油 耶倫狠招或收奇效 寒冬無暖氣致命 德務實無可厚非 22:47 2022/06/20 寒冬無暖氣致命 德務實無可厚非 最新專欄文章 國金札記 - 油價恐失控 「植物汽油」成救星？ 今日 油價恐失控 「植物汽油」成救星？ 國金札記 - 美欲迫俄賤賣石油 耶倫狠招或收奇效 2022/06/22 美欲迫俄賤賣石油 耶倫狠招或收奇效 國金札記 - 寒冬隨時無暖氣 德務實無可厚非 2022/06/21 寒冬隨時無暖氣 德務實無可厚非 寒冬無暖氣致命 德務實無可厚非 2022/06/20 寒冬無暖氣致命 德務實無可厚非 國金札記 - 俄羅斯力阻持久戰 減少供氣施壓歐洲 2022/06/20 俄羅斯力阻持久戰 減少供氣施壓歐洲 移民 盧旺達 文翠珊 以色列 約翰遜 脫歐 英國