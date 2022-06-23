英心狠手辣 尋求庇護不成流放盧旺達

英國人崇尚務實主義，精於計算，利益優先，這在其移民相關政策上，體現得淋漓盡致。英國政府早前推出「高潛力人才簽證」（High Potential Individual Visa），吸引於全球50所頂尖大學畢業的人士，但對於來自中東、非洲，尋求英國庇護的難民，也可以非常心狠手辣。

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