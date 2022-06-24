信銀國際劉建民：配置短債 減持長債 名家專區 2022/06/24 分享： 分享： 不經不覺，2022年已經過了一半的時間，新冠疫情、供應鏈樽頸限制、俄烏戰爭、中美關係未明朗及通脹高企等問題繼續困擾整個投資市場。西方國家通脹問題持續，歐美各國正步入歷史上最快的加息周期。以美國為例，市 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉健民 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行副總經理兼投資主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 滙豐范卓雲：中港復甦 股票增持 2022/06/23 滙豐范卓雲：中港復甦 股票增持 首源投資符昌偉：中國房產走出低谷 2022/06/22 首源投資符昌偉：中國房產走出低谷 瑞士百達：投資房產對冲通脹 2022/06/21 瑞士百達：投資房產對冲通脹 光銀林樵基：美聯儲7月仍需加息75點子 2022/06/17 光銀林樵基：美聯儲7月仍需加息75點子 專訪 - 瑞士百達陳東︰消費復甦存兩大阻力 2022/06/16 瑞士百達陳東︰消費復甦存兩大阻力 疫情 經濟 美國 港股 美股 通脹 加息 地產 美國聯儲局 失業