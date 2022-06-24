  • 28°C
香港時間 : 2022624日 (週五) 03:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

信銀國際劉建民：配置短債 減持長債

名家專區 2022/06/24

分享：

分享：

不經不覺，2022年已經過了一半的時間，新冠疫情、供應鏈樽頸限制、俄烏戰爭、中美關係未明朗及通脹高企等問題繼續困擾整個投資市場。西方國家通脹問題持續，歐美各國正步入歷史上最快的加息周期。以美國為例，市

...

撰文 : 劉健民 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行副總經理兼投資主管

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

專訪 - 滙豐范卓雲：中港復甦 股票增持
2022/06/23
滙豐范卓雲：中港復甦 股票增持
首源投資符昌偉：中國房產走出低谷
2022/06/22
首源投資符昌偉：中國房產走出低谷
瑞士百達：投資房產對冲通脹
2022/06/21
瑞士百達：投資房產對冲通脹
光銀林樵基：美聯儲7月仍需加息75點子
2022/06/17
光銀林樵基：美聯儲7月仍需加息75點子
專訪 - 瑞士百達陳東︰消費復甦存兩大阻力
2022/06/16
瑞士百達陳東︰消費復甦存兩大阻力
疫情 經濟 美國 港股 美股 通脹 加息 地產 美國聯儲局 失業

上一篇文章

近月不乏筍租盤

下一篇文章

鮑威爾認衰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

選股情報 - 加息潮下買高息股？
加息潮下買高息股？
透視中港美 - 人幣韓圜齊瀉 後市暗湧漸現
人幣韓圜齊瀉 後市暗湧漸現
有政戲 - 梁高美懿鄭慕智 入行會做金融靠山
梁高美懿鄭慕智 入行會做金融靠山
【拆解炒燶期電】中電澳洲炒燶「期電」元朗再起火 股價14連跌驚見6年新低（第三版）
【拆解炒燶期電】中電澳洲炒燶「期電」元朗再起火 股價14連跌驚見6年新低（第三版）
【監管風暴漸過】螞蟻整改近尾聲 阿里大成交曾彈逾8%（第二版）
【監管風暴漸過】螞蟻整改近尾聲 阿里大成交曾彈逾8%（第二版）
國金札記 - 油價恐失控 「植物汽油」成救星？
油價恐失控 「植物汽油」成救星？