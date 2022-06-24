信銀國際劉建民：配置短債 減持長債

不經不覺，2022年已經過了一半的時間，新冠疫情、供應鏈樽頸限制、俄烏戰爭、中美關係未明朗及通脹高企等問題繼續困擾整個投資市場。西方國家通脹問題持續，歐美各國正步入歷史上最快的加息周期。以美國為例，市

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