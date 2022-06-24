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名家專區 2022/06/24

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港股周四能夠收復部分失地，正是因為如昨文指，A股能夠拉升令市場信心回暖。另外，美國聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會時表示，堅定地表示致力降低通脹，重申持續加息是合適。

至於加息步伐方面，他就如預期稱取決於

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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