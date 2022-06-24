阿里巴巴新一頁 名家專區 2022/06/24 分享： 分享： 港股周四能夠收復部分失地，正是因為如昨文指，A股能夠拉升令市場信心回暖。另外，美國聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會時表示，堅定地表示致力降低通脹，重申持續加息是合適。 至於加息步伐方面，他就如預期稱取決於 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 互聯網醫療股急挫 又要驚監管？ 2022/06/23 互聯網醫療股急挫 又要驚監管？ 交易講場 - 金融股發力撑市 中電價值褪色 2022/06/22 金融股發力撑市 中電價值褪色 交易講場 - 資金輪動炒作 2022/06/21 資金輪動炒作 交易講場 - 比特幣「大屠殺」 7個月瀉7成 2022/06/20 比特幣「大屠殺」 7個月瀉7成 交易講場 - 炒升日圓落空 惟日央行關注貨幣弱 2022/06/18 炒升日圓落空 惟日央行關注貨幣弱 經濟 美國 港股 成交 美股 金融 通脹 美國聯儲局 習近平 阿里巴巴