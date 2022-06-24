經濟爬坡過坎 數字監管新篇 名家專區 2022/06/24 分享： 分享： 中國經濟正打「穩大盤」硬仗，逐漸從穩基本盤轉入到「扭轉預期拼增長」階段，尤以近年預期轉弱明顯的行業切入，如房地產和互聯網，度過強監管周期之後，在「穩大盤」背景下也迎來了政策呵護。 此輪對數字經濟的強監管 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 「穩大盤」新階段 下半年施兩力 2022/06/23 「穩大盤」新階段 下半年施兩力 國情知聞 - 「油十肉八」中國經濟新討論 2022/06/22 「油十肉八」中國經濟新討論 國情知聞 - 「救火隊長」倪虹 如何救樓市 2022/06/21 「救火隊長」倪虹 如何救樓市 國情知聞 - 中央部委臨陣換將 政治經濟一石二鳥 2022/06/20 中央部委臨陣換將 政治經濟一石二鳥 國情知聞 - 中國全力穩經濟 民間投資新重點 2022/06/18 中國全力穩經濟 民間投資新重點 中國 經濟 金融 習近平 螞蟻集團（06688）