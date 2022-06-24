經濟爬坡過坎 數字監管新篇

中國經濟正打「穩大盤」硬仗，逐漸從穩基本盤轉入到「扭轉預期拼增長」階段，尤以近年預期轉弱明顯的行業切入，如房地產和互聯網，度過強監管周期之後，在「穩大盤」背景下也迎來了政策呵護。

此輪對數字經濟的強監管

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