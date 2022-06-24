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英心狠手辣計劃 難民流放盧旺達

名家專區 2022/06/24

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英國人崇尚務實主義，精於計算，利益優先，這在其移民相關政策上，體現得淋漓盡致。英國政府早前推出「高潛力人才簽證（High Potential Individual Visa）」，吸引於全球50所頂尖大

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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英國 約翰遜 以色列 盧旺達 文翠珊 移民 美元

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