英心狠手辣計劃 難民流放盧旺達 名家專區 2022/06/24 分享： 分享： 英國人崇尚務實主義，精於計算，利益優先，這在其移民相關政策上，體現得淋漓盡致。英國政府早前推出「高潛力人才簽證（High Potential Individual Visa）」，吸引於全球50所頂尖大 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英心狠手辣 尋求庇護不成流放盧旺達 2022/06/23 英心狠手辣 尋求庇護不成流放盧旺達 國金札記 - 油價恐失控 「植物汽油」成救星？ 2022/06/23 油價恐失控 「植物汽油」成救星？ 國金札記 - 美欲迫俄賤賣石油 耶倫狠招或收奇效 2022/06/22 美欲迫俄賤賣石油 耶倫狠招或收奇效 國金札記 - 寒冬隨時無暖氣 德務實無可厚非 2022/06/21 寒冬隨時無暖氣 德務實無可厚非 寒冬無暖氣致命 德務實無可厚非 2022/06/20 寒冬無暖氣致命 德務實無可厚非 英國 約翰遜 以色列 盧旺達 文翠珊 移民 美元