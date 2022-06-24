  • 28°C
香港時間 : 2022624日 (週五) 03:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

藍籌股與垃圾債

名家專區 2022/06/24

分享：

分享：

港股昨受人民幣及A股同步回穩帶動，恒指反彈近1.3%。阿里巴巴（09988）旗下金融科技公司螞蟻集團再傳擬於本月底前提交金融控股公司牌照申請，據報人行有意受理，消息刺激阿里大升逾6%收市，帶領藍籌科技

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 人幣韓圜齊瀉 後市暗湧漸現
2022/06/23
人幣韓圜齊瀉 後市暗湧漸現
透視中港美 - 中電輸「炒作」 公用股變質？
2022/06/22
中電輸「炒作」 公用股變質？
透視中港美 - 油價跌極有限 中海油博高息
2022/06/21
油價跌極有限 中海油博高息
透視中港美 - 衰退風險 高唱入雲
2022/06/20
衰退風險 高唱入雲
透視中港美 - 中概股吸資 高水見苗頭
2022/06/18
中概股吸資 高水見苗頭
汽車股 港股 藍籌股 吉利汽車（00175） 中國海外發展（00688） 龍湖集團（00960） 華潤置地（01109） 比亞迪股份（01211） 碧桂園（02007） 理想汽車—W（02015）

上一篇文章

向上補裂口 中海外偏強

下一篇文章

英心狠手辣計劃 難民流放盧旺達
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

選股情報 - 加息潮下買高息股？
加息潮下買高息股？
透視中港美 - 人幣韓圜齊瀉 後市暗湧漸現
人幣韓圜齊瀉 後市暗湧漸現
有政戲 - 梁高美懿鄭慕智 入行會做金融靠山
梁高美懿鄭慕智 入行會做金融靠山
【拆解炒燶期電】中電澳洲炒燶「期電」元朗再起火 股價14連跌驚見6年新低（第三版）
【拆解炒燶期電】中電澳洲炒燶「期電」元朗再起火 股價14連跌驚見6年新低（第三版）
【監管風暴漸過】螞蟻整改近尾聲 阿里大成交曾彈逾8%（第二版）
【監管風暴漸過】螞蟻整改近尾聲 阿里大成交曾彈逾8%（第二版）
國金札記 - 油價恐失控 「植物汽油」成救星？
油價恐失控 「植物汽油」成救星？