藍籌股與垃圾債 名家專區 2022/06/24 分享： 分享： 港股昨受人民幣及A股同步回穩帶動，恒指反彈近1.3%。阿里巴巴（09988）旗下金融科技公司螞蟻集團再傳擬於本月底前提交金融控股公司牌照申請，據報人行有意受理，消息刺激阿里大升逾6%收市，帶領藍籌科技 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 人幣韓圜齊瀉 後市暗湧漸現 2022/06/23 人幣韓圜齊瀉 後市暗湧漸現 透視中港美 - 中電輸「炒作」 公用股變質？ 2022/06/22 中電輸「炒作」 公用股變質？ 透視中港美 - 油價跌極有限 中海油博高息 2022/06/21 油價跌極有限 中海油博高息 透視中港美 - 衰退風險 高唱入雲 2022/06/20 衰退風險 高唱入雲 透視中港美 - 中概股吸資 高水見苗頭 2022/06/18 中概股吸資 高水見苗頭 汽車股 港股 藍籌股 吉利汽車（00175） 中國海外發展（00688） 龍湖集團（00960） 華潤置地（01109） 比亞迪股份（01211） 碧桂園（02007） 理想汽車—W（02015）