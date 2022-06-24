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銷量將回升 北汽趁平買

名家專區 2022/06/24

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中港兩地股市昨日回揚，國企指數保歷加通道收窄，單邊市先兆，不排除「七一」前後有突破。至於股價昨日已突破的北京汽車（01958），作為汽車板塊最落後股份但又賣高檔車Benz，新能源Benz今年加強攻勢，

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 新能源 北京汽車（01958） 廣汽集團（02238） 人民幣 板塊

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