銷量將回升 北汽趁平買

中港兩地股市昨日回揚，國企指數保歷加通道收窄，單邊市先兆，不排除「七一」前後有突破。至於股價昨日已突破的北京汽車（01958），作為汽車板塊最落後股份但又賣高檔車Benz，新能源Benz今年加強攻勢，

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