銷量將回升 北汽趁平買 名家專區 2022/06/24 分享： 分享： 中港兩地股市昨日回揚，國企指數保歷加通道收窄，單邊市先兆，不排除「七一」前後有突破。至於股價昨日已突破的北京汽車（01958），作為汽車板塊最落後股份但又賣高檔車Benz，新能源Benz今年加強攻勢， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【待變格局】基金半年結 七一前 暗湧漣漣（第四版） 2022/06/23 【待變格局】基金半年結 七一前 暗湧漣漣（第四版） 中字股實力談 - 中央撑家電海爾盈利增 2022/06/23 中央撑家電海爾盈利增 中字股實力談 - 【走資走不停】金管局狂接港元 港股小心逆轉（第四版） 2022/06/22 【走資走不停】金管局狂接港元 港股小心逆轉（第四版） 中字股實力談 - 同程明年復甦 進軍三綫城市 2022/06/22 同程明年復甦 進軍三綫城市 中字股實力談 - 【閃袋8厘息】內銀股除息 最後召集（第四版） 2022/06/21 【閃袋8厘息】內銀股除息 最後召集（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 新能源 北京汽車（01958） 廣汽集團（02238） 人民幣 板塊