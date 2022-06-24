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陳國基曾國衞確診 七一宣誓成疑

建制收通知 有「習近平七一講話」研討會

名家專區 2022/06/24

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七一25周年回歸慶典前夕，特首辦主任兼候任政務司司長陳國基、與政制及內地事務局局長曾國衞雙雙確診，若國家領導人屆時來港親自監誓，兩人未知能否出席七一宣誓儀式。

熟悉北京消息表示，中共中央總書記、國家主席

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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01:00 2022/06/24
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