七一25周年回歸慶典前夕，特首辦主任兼候任政務司司長陳國基、與政制及內地事務局局長曾國衞雙雙確診，若國家領導人屆時來港親自監誓，兩人未知能否出席七一宣誓儀式。

熟悉北京消息表示，中共中央總書記、國家主席

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