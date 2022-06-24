陳國基曾國衞確診 七一宣誓成疑 建制收通知 有「習近平七一講話」研討會 名家專區 2022/06/24 分享： 分享： 七一25周年回歸慶典前夕，特首辦主任兼候任政務司司長陳國基、與政制及內地事務局局長曾國衞雙雙確診，若國家領導人屆時來港親自監誓，兩人未知能否出席七一宣誓儀式。 熟悉北京消息表示，中共中央總書記、國家主席 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 李家超：研臨時措施 減訪港客不便 2022/06/24 李家超：研臨時措施 減訪港客不便 你可能感興趣 李家超：研臨時措施 減訪港客不便 01:00 2022/06/24 李家超：研臨時措施 減訪港客不便 最新專欄文章 有政戲 - 梁高美懿鄭慕智 入行會做金融靠山 2022/06/23 梁高美懿鄭慕智 入行會做金融靠山 有政戲 - 行會新班子 各大黨「話事人」入局 2022/06/22 行會新班子 各大黨「話事人」入局 有政戲 - 高官周四起「5+2」閉環隔離 迎習來港？ 2022/06/21 高官周四起「5+2」閉環隔離 迎習來港？ 有政戲 - 李班子打團隊波 老拍檔熟絡互補 2022/06/20 李班子打團隊波 老拍檔熟絡互補 有政戲 - 一朝天子一朝臣 李家超班子3大特色 2022/06/17 一朝天子一朝臣 李家超班子3大特色 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 傅流螢 疫情 林鄭月娥 習近平 李家超 曾國衞 七一回歸 陳國基