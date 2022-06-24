超高息超高增長包包股！ 名家專區 02:30 2022/06/24 分享： 分享： 美股早一晚收市輕微下跌，亞太區股市周四榮辱互見，日本股市微升南韓股市則跌逾1%。中港股市有良佳表現，上證指數反彈1.6%重上三千三百點水平，深證指數更升逾2%。恒指在科網股帶動下升逾1.2%，企於二萬 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 收超高息待零售翻身! 2022/06/22 收超高息待零售翻身! 投資坐標 - 大師們投資先講國運！ 2022/06/21 大師們投資先講國運！ 投資坐標 - 超高息但高槓桿的海運股! 2022/06/17 超高息但高槓桿的海運股! 投資坐標 - 去年首選股翻身有望！ 2022/06/15 去年首選股翻身有望！ 投資坐標 - 大跌市下神奇股表演! 2022/06/14 大跌市下神奇股表演! 收集 派息 派息比率 美股 港股 股票 華新手袋國際控股（02683） 阿里巴巴－SW（09988） 東方表行（00398） 金嗓子（06896）