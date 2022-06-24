超高息超高增長包包股！

美股早一晚收市輕微下跌，亞太區股市周四榮辱互見，日本股市微升南韓股市則跌逾1%。中港股市有良佳表現，上證指數反彈1.6%重上三千三百點水平，深證指數更升逾2%。恒指在科網股帶動下升逾1.2%，企於二萬

...