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超高息超高增長包包股！

名家專區 02:30 2022/06/24

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美股早一晚收市輕微下跌，亞太區股市周四榮辱互見，日本股市微升南韓股市則跌逾1%。中港股市有良佳表現，上證指數反彈1.6%重上三千三百點水平，深證指數更升逾2%。恒指在科網股帶動下升逾1.2%，企於二萬

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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