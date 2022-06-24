【板塊攻略】寧德時代新電池發佈 提升電動車技術水平 

近期新車發布的消息帶動汽車股紛紛抽升，而汽車零部件方面，電動車電池龍頭股寧德時代（深：300750）日前亦發佈新電池，有望提升行業技術水平。

寧德時代日前發佈CTP3.0電池，即麒麟電池。該電池系統集成度創新高，體積利用率突破72%，能量密度可達255Wh/kg，可實現整車1,000公里續航。搭載新麒麟電池的電動車，續航里程及安全性等將大幅提升。據悉，麒麟電池將於2023年量產上市。

在技術上，寧德時代的新麒麟電池有以下特色：

1. 在兩塊電芯的中間加水冷板，使相鄰兩塊電芯的熱傳導降低，不會出現熱失控；

2. 可滿足高壓快充，4C充電不是難事，明年即可在市場上看到；

3. 可極大提高電池壽命，因為水冷板具有緩衝作用；

4. 比能量提高，麒麟電池可提高利用空間，磷酸鐵鋰系統能量密度160wh/kg，三元高 鎳可達 250wh/kg，較4680電池多裝 13%的電量。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機&hellip；&hellip；hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

；

...