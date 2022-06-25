普徠仕：環球市場下半年維持疲態 名家專區 2022/06/25 分享： 分享： 普徠仕發布2022年之年中市場展望，其投資團隊認為，烏克蘭戰事、中國遏制新冠疫情的限制措施，以及央行的貨幣緊縮政策，或會令投資環境在2022年下半年維持疲態。流動性減少、通脹升温及利率攀升，將成為新投 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 信銀國際劉建民：配置短債 減持長債 2022/06/24 信銀國際劉建民：配置短債 減持長債 專訪 - 滙豐范卓雲：中港復甦 股票增持 2022/06/23 滙豐范卓雲：中港復甦 股票增持 首源投資符昌偉：中國房產走出低谷 2022/06/22 首源投資符昌偉：中國房產走出低谷 瑞士百達：投資房產對冲通脹 2022/06/21 瑞士百達：投資房產對冲通脹 光銀林樵基：美聯儲7月仍需加息75點子 2022/06/17 光銀林樵基：美聯儲7月仍需加息75點子 疫情 中國 經濟 美國 通脹 貨幣政策 股票 地緣政治 新興市場 MSCI中國指數