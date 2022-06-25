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普徠仕：環球市場下半年維持疲態

名家專區 2022/06/25

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普徠仕發布2022年之年中市場展望，其投資團隊認為，烏克蘭戰事、中國遏制新冠疫情的限制措施，以及央行的貨幣緊縮政策，或會令投資環境在2022年下半年維持疲態。流動性減少、通脹升温及利率攀升，將成為新投

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欄名 : 名家觀點

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