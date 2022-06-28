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【投資展望】基金經理：兩個原因看好科網股

財金猛人追蹤 10:19 2022/06/28

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霸菱（Barings）中港股票投資總監方偉昌在接受《投資理財周刊》專訪時表示，對港股下半年反彈有信心，「上半年比較多負面消息，如俄烏戰事、上海疫情等，不過，由5月開始，中國經濟開始復甦，相信未來一兩個月，經濟增長會恢復正常。」

「6月開始見到有比較明顯的轉勢，監管政策達成共識，穩經濟政策開始發力，相信最壞時期已經過去！」

板塊方面，方偉昌較看好新能源車、金融、基建、科網股等。「加息始終都有利金融股，尤其是大銀行，不過他們已經行咗一浸，估值去到某個水平可能會整固一下，但內銀則受制利率周期與美國不同，投資者須留意這一點。」銀行股最新估值及大行目標價，可點擊下圖查看。

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科網股擁兩大催化劑

科網股方面，方偉昌認為有兩大原因可以開始留意，包括1）估值跌至極低水平，及2）監管有望告一段落。

科網股最新大行目標價可點擊下圖查看。

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獨家專訪 基金經理+環球策略師 港股下半年迎反彈【下一頁

「對比外國科網股，中國科網股估值折讓較大，而且中央早前提及監管有望告一段落，其中一個例子是當局再次批出新遊戲版號，如果之後可以維持推新版號，市場可以重獲信心，相信下半年科網股有條件做得好一點。」

部署上，方偉昌指出，「科網股我們之前都慢慢開始加返.......

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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