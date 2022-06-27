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【升浪捕捉】內房板塊趨勢分析 摩通話今輪仲有得升

研究報告 08:15 2022/06/27

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受惠各地陸續解除防疫封城政策，加上地方政府響應國務院號召，出台樓市刺激政策，6月內房銷售初現強復甦。內房板塊難得有好消息，自然有所炒作，而綜合大行意見，本輪反彈尚有一定水位，後市續要關注銷售復甦的持續性，以及樓市刺激政策的力度。

摩根大通抽取了集中統計一、二綫城市的40大城市周度成交量數據，在6月13至19日的一周明顯轉佳，按周大升40%，按年增幅負轉正升2%，同時也是2022年成交量最佳的一周。該行認為，單憑一兩周的數據不足以斷定內地樓市進入強勁復甦，但至少可以相信市場已見底，而且未來數個月會繼續緩步復甦。

國務院5月25日召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，督促地方政府要推動房地產市場平穩健康發展，促成了更多的樓市刺激政策，是本輪反彈的主因。高盛統計，單計5月就有近80個城市出台了超過140條以上的政策。除了出台更快、力度更強，高盛也提到政策更着力發掘諸如多孩家庭的潛在需求，以及執行上更具創新性。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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