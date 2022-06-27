澳元暫徘徊68至71美仙 名家專區 2022/06/27 分享： 分享： 全球央行相繼加息，擔心不利環球經濟，加上中國降低鋼材生產，國際鋁價及銅價等又均見回落，使澳洲3大礦產巨頭股價受到不同程度打擊。礦業是澳洲的主要產業，當全球工業用金屬價格回落，難免會削弱澳洲出口收益，不 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元以外 還有哪些選擇？ 今日 美元以外 還有哪些選擇？ 歐元長綫目標1算 今日 歐元長綫目標1算 英鎊有機重返1.2美元 今日 英鎊有機重返1.2美元 日圓目標維持140 今日 日圓目標維持140 紐元支持位62美仙 今日 紐元支持位62美仙 你可能感興趣 美元以外 還有哪些選擇？ 今日 01:00 美元以外 還有哪些選擇？ 歐元長綫目標1算 今日 01:00 歐元長綫目標1算 英鎊有機重返1.2美元 今日 01:00 英鎊有機重返1.2美元 最新專欄文章 美元以外 還有哪些選擇？ 今日 美元以外 還有哪些選擇？ 加元支持位1.31 今日 加元支持位1.31 紐元支持位62美仙 今日 紐元支持位62美仙 日圓目標維持140 今日 日圓目標維持140 英鎊有機重返1.2美元 今日 英鎊有機重返1.2美元 美國聯儲局 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元