澳元暫徘徊68至71美仙

全球央行相繼加息，擔心不利環球經濟，加上中國降低鋼材生產，國際鋁價及銅價等又均見回落，使澳洲3大礦產巨頭股價受到不同程度打擊。礦業是澳洲的主要產業，當全球工業用金屬價格回落，難免會削弱澳洲出口收益，不

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