按利率期貨市場價格變化顯示，對於紐央行7月13日議息會議，市場估計該行加息半厘已是市場共識。加息後，紐元息率將升至2.5厘，屆時或許會開始吸引更多炒家進行套息交易活動，以套紐元的高息，並為紐元滙價帶來

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