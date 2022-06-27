拜登將在7月13日到訪沙特，消息令市場猜疑美國與沙特可能達成某種壓低油價共識，使油價及加元相繼下跌。惟沙特會否大舉增產仍是未知數，而俄羅斯削歐洲天然氣供應已使歐洲天然氣價大幅上揚，支持整體能源價格。另

...