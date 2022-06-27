美元以外 還有哪些選擇？

歐洲經濟前景不濟，才是真正支持美元滙價的主要原因。

美國聯儲局主席鮑威爾於上周參議院聽證會上，釋出一個重要訊息。他的言論大意為，該局會以壓抑通脹為其首要任務，就算犧牲經濟也在所不惜。此話一出，再配合上美

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