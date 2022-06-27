美元以外 還有哪些選擇？ 名家專區 2022/06/27 分享： 分享： 歐洲經濟前景不濟，才是真正支持美元滙價的主要原因。 美國聯儲局主席鮑威爾於上周參議院聽證會上，釋出一個重要訊息。他的言論大意為，該局會以壓抑通脹為其首要任務，就算犧牲經濟也在所不惜。此話一出，再配合上美 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元長綫目標1算 今日 歐元長綫目標1算 英鎊有機重返1.2美元 今日 英鎊有機重返1.2美元 日圓目標維持140 今日 日圓目標維持140 澳元暫徘徊68至71美仙 今日 澳元暫徘徊68至71美仙 紐元支持位62美仙 今日 紐元支持位62美仙 你可能感興趣 歐元長綫目標1算 今日 01:00 歐元長綫目標1算 英鎊有機重返1.2美元 今日 01:00 英鎊有機重返1.2美元 日圓目標維持140 今日 01:00 日圓目標維持140 最新專欄文章 加元支持位1.31 今日 加元支持位1.31 紐元支持位62美仙 今日 紐元支持位62美仙 澳元暫徘徊68至71美仙 今日 澳元暫徘徊68至71美仙 日圓目標維持140 今日 日圓目標維持140 英鎊有機重返1.2美元 今日 英鎊有機重返1.2美元 美國聯儲局 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元