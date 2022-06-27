油價高位回落 新興亞幣持續受壓 名家專區 2022/06/27 分享： 分享： 美國經濟增長有減慢迹象，歐美兩地PMI皆遜於預期，加上商品價格下滑，市場憧憬聯邦儲備局將會減輕加息力度，估計聯邦基金利率到明年3月將會調高到約3厘半，低於上星期預測的4厘。 美股三大指數上周都升至本月9 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 環球加息潮啟動 衝擊債券市場 2022/06/20 環球加息潮啟動 衝擊債券市場 中美通脹走向各異 兩地股市影響不同 2022/06/13 中美通脹走向各異 兩地股市影響不同 下半年新興市場表現將分化 內地印尼南非料可居先 2022/06/06 下半年新興市場表現將分化 內地印尼南非料可居先 迎6月環球股市 未需過分看淡 2022/05/30 迎6月環球股市 未需過分看淡 香港獨角獸 掛美SPAC上市 2022/05/23 香港獨角獸 掛美SPAC上市 指數 金融 外滙 基金 新興市場 天然氣 黃敏碩 菲律賓披索 印度盧比 股票