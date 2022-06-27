油價高位回落 新興亞幣持續受壓

美國經濟增長有減慢迹象，歐美兩地PMI皆遜於預期，加上商品價格下滑，市場憧憬聯邦儲備局將會減輕加息力度，估計聯邦基金利率到明年3月將會調高到約3厘半，低於上星期預測的4厘。

美股三大指數上周都升至本月9

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