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油價高位回落 新興亞幣持續受壓

名家專區 2022/06/27

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美國經濟增長有減慢迹象，歐美兩地PMI皆遜於預期，加上商品價格下滑，市場憧憬聯邦儲備局將會減輕加息力度，估計聯邦基金利率到明年3月將會調高到約3厘半，低於上星期預測的4厘。

美股三大指數上周都升至本月9

...

撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監

欄名 : 環球財經

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