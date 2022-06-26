特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 國際 22:33 2022/06/26 分享： 分享： 特朗普（Donald Trump）大選敗北、離開白宮已一年半，他的政治遺產繼續衝擊美國政界，近日在美國討論熾熱、推翻墮胎權的判決，某程度上便是特朗普的「傑作」，連同由他任命的3位大法官，9名美國最高法院大法官中，保守派佔6人，墮胎權輕易被推翻。具爭議的判決，反而成為民主黨在中期選舉翻身的機會。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 今日 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 哥倫比亞暴力文化未終結 左翼捲土重來？ 2022/06/24 哥倫比亞暴力文化未終結 左翼捲土重來？ 英心狠手辣 尋求庇護不成流放盧旺達 2022/06/23 英心狠手辣 尋求庇護不成流放盧旺達 寒冬無暖氣致命 德務實無可厚非 2022/06/20 寒冬無暖氣致命 德務實無可厚非 油價失控 「植物汽油」成救星？ 2022/06/22 油價失控 「植物汽油」成救星？ 你可能感興趣 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 今日 22:33 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 哥倫比亞暴力文化未終結 左翼捲土重來？ 16:05 2022/06/24 哥倫比亞暴力文化未終結 左翼捲土重來？ 英心狠手辣 尋求庇護不成流放盧旺達 21:51 2022/06/23 英心狠手辣 尋求庇護不成流放盧旺達 最新專欄文章 國金札記 - 英心狠手辣計劃 難民流放盧旺達 2022/06/24 英心狠手辣計劃 難民流放盧旺達 英心狠手辣 尋求庇護不成流放盧旺達 2022/06/23 英心狠手辣 尋求庇護不成流放盧旺達 國金札記 - 油價恐失控 「植物汽油」成救星？ 2022/06/23 油價恐失控 「植物汽油」成救星？ 國金札記 - 美欲迫俄賤賣石油 耶倫狠招或收奇效 2022/06/22 美欲迫俄賤賣石油 耶倫狠招或收奇效 國金札記 - 寒冬隨時無暖氣 德務實無可厚非 2022/06/21 寒冬隨時無暖氣 德務實無可厚非 選舉 政治 社會矛盾 美國民主黨 拜登 特朗普 美國 白宮