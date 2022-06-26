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特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？

國際 22:33 2022/06/26

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特朗普（Donald Trump）大選敗北、離開白宮已一年半，他的政治遺產繼續衝擊美國政界，近日在美國討論熾熱、推翻墮胎權的判決，某程度上便是特朗普的「傑作」，連同由他任命的3位大法官，9名美國最高法院大法官中，保守派佔6人，墮胎權輕易被推翻。具爭議的判決，反而成為民主黨在中期選舉翻身的機會。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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