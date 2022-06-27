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人幣流動性安排 經濟界3種議論

名家專區 2022/06/27

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人民銀行與國際清算銀行上周六同日公布人民幣流動性安排（RMBLA），不同的是國際清算銀行是公布安排，人民銀行是宣布參加安排；相同的是兩邊都談得言簡意賅。這當然是件大事，所以非財經類媒體連《人民日報》也

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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