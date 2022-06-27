人幣流動性安排 經濟界3種議論 名家專區 2022/06/27 分享： 分享： 人民銀行與國際清算銀行上周六同日公布人民幣流動性安排（RMBLA），不同的是國際清算銀行是公布安排，人民銀行是宣布參加安排；相同的是兩邊都談得言簡意賅。這當然是件大事，所以非財經類媒體連《人民日報》也 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 地方買房助搵工 透出樓市風險 2022/06/25 地方買房助搵工 透出樓市風險 國情知聞 - 經濟爬坡過坎 數字監管新篇 2022/06/24 經濟爬坡過坎 數字監管新篇 國情知聞 - 「穩大盤」新階段 下半年施兩力 2022/06/23 「穩大盤」新階段 下半年施兩力 國情知聞 - 「油十肉八」中國經濟新討論 2022/06/22 「油十肉八」中國經濟新討論 國情知聞 - 「救火隊長」倪虹 如何救樓市 2022/06/21 「救火隊長」倪虹 如何救樓市 中國 香港 銀行 壓力 設計 基金 媒體 戰爭 財政政策 亞太