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美法院否定墮胎權 成民主黨翻身良機？

名家專區 2022/06/27

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特朗普（Donald Trump）大選敗北、離開白宮已一年半，他的政治遺產繼續衝擊美國政界，近日在美國討論熾熱、推翻墮胎權的判決，某程度上便是特朗普的「傑作」，連同由他任命的3位大法官，9名美國最高法

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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