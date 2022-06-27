美法院否定墮胎權 成民主黨翻身良機？ 名家專區 2022/06/27 分享： 分享： 特朗普（Donald Trump）大選敗北、離開白宮已一年半，他的政治遺產繼續衝擊美國政界，近日在美國討論熾熱、推翻墮胎權的判決，某程度上便是特朗普的「傑作」，連同由他任命的3位大法官，9名美國最高法 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 2022/06/26 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 國金札記 - 英心狠手辣計劃 難民流放盧旺達 2022/06/24 英心狠手辣計劃 難民流放盧旺達 英心狠手辣 尋求庇護不成流放盧旺達 2022/06/23 英心狠手辣 尋求庇護不成流放盧旺達 國金札記 - 油價恐失控 「植物汽油」成救星？ 2022/06/23 油價恐失控 「植物汽油」成救星？ 國金札記 - 美欲迫俄賤賣石油 耶倫狠招或收奇效 2022/06/22 美欲迫俄賤賣石油 耶倫狠招或收奇效 經濟 美國 政治 特朗普 通脹 拜登 AR 白宮 司機 法官